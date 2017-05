'Wat is nu eigenlijk uw beleid, mevrouw Homans?'

De kritiek op minister Homans’ armoedebeleid van SP.A en Groen is hard. ‘Wat is nu eigenlijk uw beleid?’ Maar CD&V en Open VLD blijven mild.

‘We zijn afgestapt van het pamperbeleid van het verleden, we zetten nu meer in op sociale mobiliteit en de zelfredzaamheid van mensen.’ Zo vatte Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA), haar armoedebeleid samen vanmorgen in het Vlaams Parlement.

Homans kwam vertellen hoe het staat met de acties uit het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. ‘94 procent van de acties zijn lopend, of zelfs uitgebreid’, zei ze. ‘We zitten dus op schema.’ Verder ging ze in op ‘voorbeeldstad Kortrijk’, dat via een intensief armoedebeleid het aantal mensen in armoede kon doen verminderen. ‘Ik sta daar volledig achter, een goed voorbeeld’, zei Homans. ‘Maar wij geven wel de hefbomen en de subsidies om het Kortrijkse beleid mogelijk te maken. Dat zijn Vlaamse middelen.’

Een flop?

Dat SP.A-parlementslid Bart Van Malderen haar 1 euromaaltijden een flop noemt, kwam bij Homans in het verkeerde keelgat terecht. ‘Er wordt een karikatuur van gemaakt. U zegt: “er krijgen slechts 75 kinderen per dag zo’n maaltijd.” Je kan dat ook omdraaien: 27.000 kinderen krijgen per jaar een maaltijd, dat is een héél andere boodschap. Ik vind elke gezonde maaltijd een goede zaak.’

Over de doelstelling om tegen 2020 de armoede te halveren, gaf Homans blijk van twijfels of dat wel zou lukken: 'Er zijn argumenten, zoals de economische crisis en de vluchtelingencrisis waardoor dat doel halen in 2020 niet evident is.’ De minister zei dat eerder al in deze krant, maar ze voegde daaraan toe dat ze op die doelstelling mocht afgerekend worden.

Springplank

‘Het is niet omdat mensen gelijke kansen krijgen, dat er gelijke uitkomsten zullen komen’, repliceerde Cindy Franssen, CD&V-parlementslid op de focus van Homans op zelfredzaamheid. ‘Alles hangt af van de wieg waarin we geboren worden. Het is niet omdat we springplanken voorzien dat mensen automatisch kunnen springen.’

Veel kritischer werd het niet bij de meerderheid. Franssen vroeg expliciet naar meer overleg met het middenveld, maar daar bleef het bij.

De oppositie was veel harder: ‘Wat is nu eigenlijk uw beleid, en wat is het resultaat ervan’, vroeg Van Malderen. U zegt: “een actie is in uitvoering, zeg me dan wat je doet.”

Groen riep de minister op om verantwoordelijker te communiceren: ‘U spreekt over het pamperbeleid van de vorige regering, maar mevrouw de minister, N-VA zat daar zelf in, hé’, zei parlementslid An Moerenhout. ‘De armoedecijfers veranderen niet, het is écht alles of niets.’