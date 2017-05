Scoutsmeisje gaat confrontatie aan met neonazi

Een foto van een Tsjechisch meisje dat in discussie gaat met een extreemrechtse demonstrant in Brno wordt gretig gedeeld op sociale media.

Op de Dag van de Arbeid was er een extreemrechtse betoging in de Tsjechische stad Brno en die bracht ook een tegenbetoging op de been. Lucie Myslíková nam daaraan deel.

Het 16-jarige scoutsmeisje krijgt veel lof voor haar confrontatie met een neonazi. Terwijl hij hevig in discussie gaat, blijft zij standvastig staan.

Vladimir Cicmanec, die de foto nam en aan de tegenbetoging deelnam, zei aan CNN: ‘Ze hield trots de rug recht en ze was 16 jaar oud. Ze haalden enkele sterke argumenten aan.’

Het doel van de tegenbetoging was om te laten zien dat neonazi’s niet welkomen waren, zegt hij ook.

De World Organisation of the Scout Movement deelde de foto op haar Facebookpagina. ‘Mensen van alle rangen en standen, waaronder heel wat scouts, kwamen gisteren op straat tijdens een mars van extreemrechts, om hun steun uit te drukken voor waarden als diversiteit, vrede en begrip. Werkend aan een betere wereld!’

De foto doet denken aan de vrouw met Pakistaanse en Bosnische roots die tijdens een extreemrechtse betoging in Birmingham zich niet liet intimideren door de betogers.