Jongste minister van Somalië ‘per ongeluk’ doodgeschoten

De Somalische minister van Openbare Werken, Abdullahi Siraji, werd woensdag doodgeschoten in Mogadishu. Volgens bronnen bij de politie en de regering gebeurde dat waarschijnlijk per ongeluk.

De regering stelt in een verklaring ‘diep bedroefd’ te zijn door de dood van Siraji, het jongste regeringslid van Somalië.

Volgens senator Ilyas Abdulahi werd Sirarji’s voertuig per ongeluk geraakt door kogels van bewakers van een ander regeringsverantwoordelijke. Die zaten in een pick-up in de buurt van het presidentieel paleis. ‘Gewapende mannen in een pick-up openden het vuur op de auto van de minister, die achter hen reed. Het lijkt om een vergissing te gaan, maar we zijn het aan het onderzoeken’, zei een politiemedewerker.

Populair

De 31-jarige Siraji groeide op in Dadaab in Kenia, in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Bij de laatste verkiezingen won hij verrassend van een voormalig minister. Zijn verhaal was een inspiratiebron voor velen, in een land dat al 25 jaar geteisterd wordt door conflicten en wetteloosheid.

Hoewel Al-Shabaab regelmatig regeringsmedewerkers aanvalt, zijn er geen aanwijzingen dat de terreurgroep betrokken is bij de dood van de minister.