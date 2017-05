Minstens 21 doden door ontploffing in Iraanse mijn

In een koolmijn in de Iraanse provincie Golestan zijn minstens 21 mensen omgekomen, nadat tientallen mijnwerkers vast kwamen te zitten na een ontploffing. Dat meldden lokale nieuwsagentschappen woensdag.

Het officiële Iraanse persagentschap IRNA vernam van de provinciale rampencoördinator Sadegh Ali Moghadam dat er 21 lichamen werden gevonden. Hij waarschuwde dat de dodentol nog kan oplopen, omdat er nog mijnwerkers vastzitten.

De mijnwerkers zitten vast op een diepte van 1.300 tot 1.800 meters, maar de reddingsteams zijn nog maar tot op een diepte van 800 meter geraakt. De tijd dringt, want het is niet duidelijk hoe lang de mijnwerkers nog zuurstof zullen hebben. Volgens Iraanse media deed de ontploffing zich voor op het moment van de shiftwissel, en zou ze het gevolg zijn van een gaslek.

Het is niet de eerste ramp in de Iraanse mijnbouw. In 2013 kwamen elf arbeiders om bij twee afzonderlijke incidenten, in 2009 waren dat er 20 bij verschillende incidenten. De oorzaak wordt vaak gezocht bij de gebrekkige veiligheidsvoorschriften en hulpverlening in mijngebieden.

Sinds Iran een nucleair akkoord sloot met onder meer de Verenigde Staten is het land begonnen met de renovatie van bepaalde koolmijnen.