Pascale Naessens heeft nieuw boek, maar er staan geen recepten in

Voor haar nieuwe boek 'Openhartig over Eten' dook Pascale Naessens voor één keertje niet in haar eigen keuken, wel in die van haar fans. Ze wilde van hen te weten komen hoe gezond eten hun leven veranderd heeft.

Openhartig over Eten is geen kookboek zoals de Mijn Pure Keuken-reeks: recepten zal je er niet in vinden. Naessens wilde het dit keer niet over haar eigen keuken hebben, wel over de manier waarop die het leven van haar lezers beïnvloedde. Ze praatte met mannen en vrouwen die afgevallen zijn en die zich beter in hun vel voelen sinds ze haar Pure Keuken ontdekt hebben. Maar ook met een ex-anorexiapatiënte, een vrouw die een burn-out overwon, een diabetespatiënte die haar gezondheid onder controle kreeg, allemaal door meer natuurlijk te gaan eten.

'Een vreemd neveneffect van het succes van mijn kookboeken waren de vele reacties van lezers en lezeressen', schrijft Naessens in haar voorwoord. 'Vaak hadden die het over de invloed van Mijn Pure Keuken op hun algemeen welzijn. Velen voelden zich beter, fitter en konden weer genieten van eten zonder schuldgevoel. Wat ik niet meteen had verwacht, waren de verhalen van lezers die me lieten weten dat hun gezondheid erop was vooruitgegaan. Mensen die al jarenlang ziek waren, zagen hun gezondheid verbeteren door hun nieuwe manier van eten.'

Omdat de verhalen zo'n indruk maakten op haar, wilde ze deze lezers en lezeressen zelf ontmoeten. Het resultaat van die ontmoetingen zijn meer dan tweehonderd pagina's interview, niet met Naessens zelf, wel met de mensen wiens leven veranderd is door haar gezonde keuken. 'Het gaat om autenthieke getuigenissen van mensen die hun nek durven uitsteken', schrijft ze. Voor haar zijn deze getuigenissen het pleidooi voor gezonder, natuurlijk eetpatroon.

Openhartig Over Eten van Pascale Naessens is uitgegeven bij Lannoo en kost 19,99 euro.