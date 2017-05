Brad Pitt legt schuld van scheiding bij zichzelf: 'Ik had een alcoholprobleem'

Brad Pitt had een drankprobleem, dat zo uit de hand liep dat Angelina Jolie in september 2016 de scheiding aanvroeg. Voor het eerst geeft de acteur een interview waarin hij zijn fouten erkent. 'Ik had de loterij gewonnen en ik verspilde mijn tijd door lege dingen na te jagen', zegt hij in het magazine GQ.

Toen Angelina Jolie in de herfst vorig jaar de scheiding aanvroeg, voerden haar advocaten het alcoholgebruik van haar man aan als één van de redenen. In een emotioneel interview met het magazine GQ geeft Brad Pitt voor het eerst toe dat hij een probleem had. 'We hebben een wijngaard, ik hou ontzettend veel van wijn, maar ik moest er van weg', zegt hij. 'Ik kon een Rus onder tafel drinken met zijn eigen wodka. Ik was professioneel, ik was er goed in.'

'Sinds ik van school kwam, ging er geen dag voorbij waarop ik niet dronk of een jointje rookte, of iets in die aard deed. Ik ben met alles gestopt, buiten drinken, toen we aan een gezin begonnen. Maar het laatste jaar heb ik mijn problemen onder tafel gestoken. Ik dronk te veel, het was een probleem.'

De acteur geeft zichzelf de schuld van de scheiding. Niet alleen omdat hij te veel dronk, ook omdat hij te veel tijd op filmsets en te weinig tijd met zijn kinderen doorbracht. 'Werk nam me volledig in beslag. Kinderen zijn zo delicaat. Ze absorberen alles. Je moet hun handje vasthouden en hen dingen uitleggen. Je moet naar hen luisteren. Als ik in werkmodus ben, hoor ik hen niet. Daar moet ik beter in worden.'

Dat zijn vrouw de scheiding aanvroeg, kwam zo hard aan dat hij zelfs zijn huis in Beverly Hills niet meer binnen wilde. 'Ik was er te verdrietig, dus ik sliep anderhalve maand op de vloer bij een vriend.' Ondertussen gaat het iets beter met de acteur: hij is gestopt met drinken en volgt therapie. Hoewel hij gekraakt is door de scheiding, probeert hij met Angelina Jolie tot een compromis te komen. 'We doen ons best. Een advocaat heeft me gezegd dat er in de rechtzaal niemand wint, dat het enkel een kwestie is van wie er meer gekwetst wordt. Dat lijkt te kloppen. Je doet er een jaar over om je zaak op te bouwen en te bewijzen dat jij gelijk hebt en zij fout zijn, het is alleen een investering in haat. Ik weiger het. Het is al verwarrend genoeg voor de kinderen om hun gezin uit elkaar te zien vallen.'

'Voor mij draait deze periode om mijn zwakheden en mijn mislukkingen onder ogen te zien. Maar het heeft me geen goed gedaan. Het is een stom idee, dat de wereld eerlijk is. En dit komt van een man die de loterij gewonnen had, ik besef dat. Ik had de loterij gewonnen en ik verspilde nog altijd mijn tijd door lege dingen na te jagen.'

Angelina Jolie en Brad Pitt maakten eind september bekend dat ze, ruim twee jaar na hun huwelijk, uit elkaar gingen. Het acteurskoppel had al sinds 2004 een relatie. Samen hebben ze zes kinderen.