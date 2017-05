De twee overblijvende Franse presidentskandidaten gaan vanavond de ultieme krachtmeting aan. Slaat Marine Le Pen Emmanuel Macron knock-out tijdens het debat, of wint hij nog op punten?

‘Als Le Pen hem te hard aanpakt, stapt Macron op.’ Het bericht werd gisteren gretig gedeeld op Twitter. Vooral door aanhangers van Marine Le Pen, natuurlijk, die er onmiddellijk spottend aan toevoegden: ‘Wat gaat hij dan doen bij Trump, Merkel en Poetin?’ - naar believen aan te vullen met of te vervangen door ‘IS, de CGT, Erdogan’ enz.

Marine Le Pen reageerde met de opmerking dat ze er geen bezwaar tegen zou hebben dat ‘François Hollande meekomt om zijn handje vast te houden’.

Daarmee was de toon gezet.

Of het gerucht, dat gelanceerd werd door een journaliste van BFMTV, ergens op gestoeld is, zal vanavond vanaf 21 uur blijken, wanneer Emmanuel Macron en Marine Le Pen tweeënhalf uur met elkaar in debat gaan. Feit is wel dat Macron dinsdag op de radio zei dat hij een beheerst debat wil. ‘Ik zal niet schelden, geen shortcuts nemen, niet beledigen (...) Mevrouw Le Pen doet niets anders.’

Privé zou hij, nog steeds volgens BFMTV, ook nog eens gedreigd hebben op te stappen uit het debat als Le Pen hem persoonlijk zou aanvallen. Zijn team ontkende de beweringen niet met zoveel woorden, maar nuanceerde ze wel stevig: zijn woorden zouden uit hun context gehaald zijn.

Stijl

Feit is dat de twee kandidaten er een heel andere stijl op nahouden. Marine Le Pen is recht voor de raap, spreekt een taal die ‘het volk’ begrijpt,verheft graag haar stem om in de aanval te gaan en draait haar hand niet om voor een leugen of een overdrijving meer of minder. Is de beleefde, soft spoken intellectueel Emmanuel Macron ad rem genoeg om haar van antwoord te dienen en af en toe zelfs een goede uppercut toe te dienen? Le Pen heeft de mentaliteit van een straatvechter, Macron niet. Hoewel ook hij soms nijdig kan worden, en niet terugdeinst voor goed gekozen onvolledigheden, overdrijvingen of onnauwkeurigheden.

Het is niet de eerste keer dat de twee met elkaar in debat gaan, wel de eerste keer dat ze met elkaar duelleren. Tijdens het eerste tv-debat, tussen de vijf favoriete kandidaten voor de eerste ronde, richtte Le Pen haar pijlen al expliciet op Macron. Ze viel hem vooral aan op zijn elitaire afkomst en verleden, waardoor hij bij het verguisde ‘systeem’ hoort: ‘Opgeleid aan de Grandes Ecoles, ambtenaar, dan bankier, dan weer politicus...’

Tijdens het tweede debat op 4 april, toen alle elf de kandidaten meededen, lanceerde Macron de aanval. Hij pakte Le Pen aan over haar plan om uit de EU en de euro te stappen: ‘Wat u voorstelt, mevrouw Le Pen, is een verlaging van de koopkracht van de Fransen. (...) Wat u voorstelt, is een economische oorlog. En wij zijn noch Zwitersland, noch Zuid-Korea, mevrouw Le Pen.’

Hij verweet haar ook dat ze inspeelt op de angst van de Fransen, zoals haar vader Jean-Marie dat ook deed. ‘U haalt dezelfde leugens boven die we al veertig jaar horen, en die we van uw vader hoorden’, beet hij haar toe.

Stemhokje

Hoe Le Pen en Macron het er vanavond van af brengen wordt mogelijk bepalend voor hun kansen in het stemhokje zondag, luidt het in de media. Er zullen miljoenen Fransen kijken. Maar de facto heeft men nog nooit kunnen aantonen dat een debat doorslaggevend geweest is voor de winst of het verlies van een kandidaat.

Volgens de huidige peilingen is Macron nog steeds favoriet. Le Monde publiceerde gisteren een nieuwe peiling van het gerenommeerde Cevipof, die is afgenomen bij meer dan 13.000 Fransen van wie er ongeveer 8.000 van plan waren om zeker te gaan stemmen. Daarin haalt Macron 59 procent, Le Pen 41 procent.

91 procent van de Macron-stemmers zegde ook zeker te zijn van zijn stem, tegenover 88 procent van de Le Pen-stemmers. Maar wat Macron dan weer kwetsbaar maakt, is dat 60 procent van de mensen die voor hem gaan stemmen, zeggen dat ze dat doen ‘bij gebrek aan beters’.