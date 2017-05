Beslissing over deelname Sharapova aan Wimbledon valt op 20 juni

De organisatoren van Wimbledon wachten tot 20 juni vooraleer ze een beslissing nemen over de deelname van Maria Sharapova. Dat maakten ze woensdag bekend.

MaSha is pas opnieuw speelgerechtigd na een dopingschorsing van vijftien maanden en moet normaal gezien op een wildcard hopen om aan het prestigieuze grastoernooi te kunnen deelnemen. “Onze procedures om wildcards toe te kennen liggen al lang vast. We bekijken de aanvragen twee weken voor de toernooistart”, verduidelijkte Richard Lewis, de directeur van de All England Club.

Ex-nummer één Sharapova, momenteel ‘s werelds nummer 262, maakte eind april haar wederoptreden in Stuttgart en schopte het daar meteen tot in de halve finales. Als ze de komende maand uitstekend presteert, kan ze nog in de top-100 komen en zich zo rechtstreeks voor Wimbledon plaatsen. Zoniet moet ze op een wildcard hopen. “We hebben een vergadering gepland op 20 juni en dan weten we wie op basis van de ranking zeker is van deelname. Voor die datum worden geen beslissingen genomen”, klonk het.

Sharapova won Wimbledon in 2004 en was er in 2011 verliezend finaliste. Voor de komende Masters 1000-toernooien van Madrid en Rome kreeg ze een wildcard, het is af te wachten of ze die ook voor Roland Garros krijgt. Roland Garros gaat op 28 mei van start, Wimbledon op 3 juli.