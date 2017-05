Centrum voor Cybersecurity leert ambtenaren hacken

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) gaat de komende drie jaar aan ambtenaren die in IT werken gespecialiseerde opleidingen geven over cybersecurity. Ze kunnen onder meer een opleiding hacken krijgen. Bedoeling is om het hele ambtenarenkorps beter tegen cybercriminelen te wapenen.

“Als we willen dat onze federale computernetwerken goed beveiligd zijn, is een goede opleiding in cyberveilgheid cruciaal', zegt Nathalie Van Raemdonck van het CCB. Dit jaar zullen zowat 500 ambtenaren een opleiding krijgen. Focus dit jaar is security management. Bedoeling is dat er ambassadeurs opgeleid worden die binnen hun eigen dienst hun kennis verder verspreiden, legt Van Raemdonck uit.

Dit jaar komt er zo een technische bootcamp en een opleiding securitybeleid voor IT-managers, terwijl IT-medewerkers onder meer kunnen kiezen uit sessies netwerkbeveliging, platformbeveiliging of hacking. 'Om hackers te slim af te zijn, kruip je best zelf in de aanvalspositie', is over die laatste opleiding op de site te lezen. 'Deze opleiding leert je hoe iemand anders je systemen zou kunnen binnendringen, en wat je moet doen om dit te voorkomen.'

Naast die opleidingen komen er ook technische introductielessen voor ambtenaren die zich meer met de technische kant van de zaak willen bezighouden.

De opleidingen staan ook open voor ambtenaren die niet binnen de IT-sector actief zijn: zij kunnen zich inschrijven voor een e-learningcursus.

De opleidingen worden georganiseerd in samenwerking met het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO). Als lesgevers werden experts uit de publiek-private sector gepolst.