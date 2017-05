Jaylene Cook en haar vriend Josh Shaw bevinden zich in het oog van een storm. Het 25-jarige Playboy-model en haar 27-jarige fotograaf krijgen de hele Maori-bevolking in Nieuw-Zeeland over zich heen na een naaktfoto van Jaylene.

Het koppel reist momenteel door Nieuw-Zeeland en hielden eind april halt nabij Mount Taranaki. Jaylene en Josh vonden de regio zo mooi dat ze beslisten om de heilige berg van de Maori op te wandelen. Ze kochten de nodige kleren in een tweedehandswinkel en vertrokken om 2.00 uur ’s nachts aan hun tocht. Zeven uur later kwamen ze aan op de top, waar Jaylene besloot om een naaktfoto te nemen met een geweldig uitzicht op de achtergrond. Ze hield enkel haar schoenen en handschoenen aan.

Een fantastische reisfoto dus, die al meer dan 9.000 likes kreeg op Instagram:

De foto kan echter op weinig likes rekenen van de Maori in Nieuw-Zeeland, bekend van de ‘haka’. 'Ik snap dat sommige mensen zullen zeggen wat is daar nu mis mee, maar ik ken familieleden die zich gekwetst voelen', vertelt Maori-academicus Dennis Ngawhare. 'Ze stonden misschien niet op het hoogste punt van de berg, maar wij beschouwen hem als een voorouder en dus is dit respectloos. De berg opklimmen kan, maar we vragen wel dat mensen respect tonen. Dit is zoals het Vaticaan binnengaan en een naaktfoto nemen'.

Volgens Jaylene is naakt zijn natuurlijk en helemaal niet respectloos. 'De foto is niet grof of expliciet', reageert de Australische die vorig jaar in de Mexicaanse Playboy stond. 'We hielden echt rekening met de geschiedenis van de berg en we hebben zelfs afval van andere opgeraapt. Het gaat er gewoon om hoe je naar de foto kijkt. Naakt zijn is niet beledigend en de tocht was echt uitputtend. Dus besloten we om onze kleren uit te doen en van de natuur te genieten'.