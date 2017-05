Ruim 14.000 omwonenden Brussels Airport 'potentieel sterk gehinderd' door vliegtuiglawaai

Voor het vijfde jaar op rij is het aantal omwonenden van Brussels Airport dat ernstige geluidshinder kan ondervinden van de opstijgende en landende vliegtuigen, onder 15.000 gebleven. In de Brusselse gemeenten Evere en Schaarbeek lag de hinder vorig jaar wel hoger dan in 2015. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie naar de geluidscontouren rond de luchthaven van Zaventem, die woensdag werd gepubliceerd.

In de studie wordt elk jaar de geluidssituatie rond Brussels Airport in kaart gebracht op basis van een hele reeks gegevens, gaande van vliegbewegingen, routes en vliegtuigtypes tot radar- en meteodata. Daarbij wordt ook berekend hoeveel mensen potentieel ernstige hinder (vanaf een geluidsniveau van 55 decibel) kunnen ondervinden van de overvliegende toestellen.

Voor 2016 komt de UGent, die de studie uitvoerde, op 14.226 'potentieel sterk gehinderden' rond de luchthaven. Dat is bijna 2 procent meer dan in 2015. Nochtans lag het totale aantal vliegbewegingen vorig jaar 6,5 procent lager dan het jaar voordien, een gevolg van de sluiting en gefaseerde heropstart van Brussels Airport na de aanslagen van 22 maart 2016.

Ander baangebruik

De toename heeft vooral te maken met een ander baangebruik. Dat was vorig jaar eerder normaal, met 80 procent van de vertrekken op baan 25R (richting westen en dus Brussel). Er was daardoor meer geluidshinder boven dichtbevolktere gemeenten als Evere, Schaarbeek en Grimbergen. De inwoners van Zaventem kregen daarentegen minder vliegtuiglawaai te verwerken dan in 2015, toen er meer vertrekken waren vanop dwarsbaan 19. Dat eerder atypische baangebruik was een gevolg van langdurige renovatiewerkzaamheden aan baan 25L/09R in de loop van dat jaar.

De gemeenten met vorig jaar de meeste 'potentieel sterk gehinderde' inwoners, waren Machelen (2.649), Evere (1.850), Zaventem (1.835) en Brussel (1.789).

Als je naar de langere termijn kijkt, ligt het aantal 'potentieel sterk gehinderden' rond Brussels Airport sinds 2009 op ongeveer hetzelfde niveau van 14.000 à 15.000. Het aantal passagiers steeg in die periode nochtans met een kwart en de hoeveelheid cargo met 10 procent, maar het aantal vliegbewegingen bleef grosso modo gelijk. Dat betekent dat de bezettingsgraad van de vliegtuigen is gestegen. Vliegtuigen worden ook stiller.

Ten opzichte van het jaar 2000 is het verschil nog groter. Toen werden er evenveel passagiers vervoerd, maar daarvoor waren de helft meer vliegbewegingen nodig dan de voorbije jaren. Het aantal nachtvluchten was toen bijvoorbeeld ook nog niet beperkt. In 2000 werden bijna 34.000 'potentieel sterk gehinderden' geteld.

Nachtvluchten

Wat de nachtvluchten beperkt, bevestigt de studie dat Brussels Airport ook vorig jaar onder zijn plafond bleef. Er werden 15.140 nachtslots toegewezen, waarvan 4.457 voor vertrekkende vliegtuigen. Sinds 2009 mogen op Brussels Airport per jaar maximaal 16.000 slots worden toegewezen voor vluchten tussen 23.00 en 06.00 uur, waarvan hoogstens 5.000 voor opstijgende toestellen.

Om luchtvaartmaatschappijen aan te zetten om stillere vliegtuigen in te zetten, werkt Brussels Airport met een flexibel tarievensysteem. Dat geeft financiële stimulansen aan luchtvaartmaatschappijen die geluidsarme toestellen inzetten of alleen overdag vliegen.