Pyongyang bevestigt arrestatie van Amerikaanse professor

Noord-Korea heeft woensdag bevestigd dat het in april een Amerikaanse professor heeft gearresteerd. Kim Sang-Duk, ook gekend onder de naam Tony Kim, werd op 22 april op de luchthaven van Pyongyang opgepakt wegens 'vijandige en criminele daden met de bedoeling de Democratische Volksrepubliek Korea omver te werpen', zo meldt het officiële Noord-Koreaanse agentschap KCNA. Kim Sang-Duk is al de derde Amerikaanse burger die in Noord-Korea vastzit.

De Universiteit voor Wetenschappen en Technologie in Pyongyang had eerder gemeld dat de man opgepakt werd nadat hij gedurende enkele weken les had gegeven in de instelling en net voor hij het land zou verlaten. Volgens het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap is Kim Sang-Duk 55 jaar oud en is hij betrokken bij jeugdhulpprogramma’s op het Noord-Koreaanse platteland.

De Amerikaanse ambassadrice bij de Verenigde Naties Nikki Haley ziet de arrestatie als een poging van het Noord-Koreaanse regime om druk uit te oefenen nu de spanningen tussen Noord-Korea en de internationale gemeenschap een hoogtepunt hebben bereikt. Oorzaak van die spanningen zijn het nucleaire programma en de ballistische tests van Pyongyang.

Noord-Korea houdt nog twee andere Amerikanen gevangen. Het gaat om de 21-jarige student Otto Warmbier die vorig jaar tot 15 jaar dwangarbeid werd veroordeeld wegens diefstal van propagandamateriaal, en de Amerikaans-Koreaanse zendeling Kim Dong-Chul die opgesloten zit wegens spionage.