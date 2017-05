Miljardair geeft fortuin weg

De Noorse miljardair, Kjell Inge Roekke, belooft het leeuwendeel van zijn fortuin weg te schenken. Roekke is een voormalig visser die zijn fortuin maakte in de olie-industrie.

Roekke wil starten met een investering in een onderzoeksschip dat plastic uit de oceaan kan halen. Dat schip zal samenwerken met het WWF. ‘Ik wil teruggeven wat ik heb verdiend’, zegt Roekke in een interview met Aftenposten. ‘Dat schip is daar een deel van.’

WWF-medewerkster Nina Jensen zegt dat ze het zeker niet eens is met Roekke als het gaat over de exploitatie van olie. ‘Ik zal blijven discussiëren met hem als ik het oneens ben, maar we zijn erg blij met het schip.’

Schip

Het onderzoeksschip zal plaats hebben voor 30 bemanningsleden, en 60 wetenschappers, evenals een paar laboratoria. Er wordt verwacht dat het schip tot vijf ton plastic per dag zal kunnen verwijderen uit het water. '70 procent van het aardoppervlakte is water, en veel ervan is nog niet onderzocht', zegt Roekke.

Het is niet geweten hoeveel het schip zal kosten of aan welke andere doelen Roekke geld zal geven.

Roekke

Samen met zijn vrouw heeft Roekke al een organisatie die geld geeft aan postgraduaten voor studiebeurzen. Het fortuin van Roekke wordt geschat op ongeveer 2 miljard dollar. Hij is de tiende rijkste man van Noorwegen.