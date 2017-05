Ploegmaat Lukaku en Mirallas in verwarde toestand opgenomen in ziekenhuis

Everton-speler Aaron Lennon is dinsdag in verwarde toestand opgenomen in een ziekenhuis. De 30-jarige ploegmaat van Rode Duivels Romelu Lukaku en Kevin Mirallas werd aangehouden door de politie in de buurt van Salford, een voorstad van Manchester.

De politie zou een telefoontje hebben gekregen dat er een verwarde man langs de Eccles Old Road liep. De agenten hebben de man ter observatie overgebracht naar een ziekenhuis.

“Aaron Lennon wordt behandeld voor een stressgerelateerde aandoening”, laat de club in een verklaring weten. “De club steunt hem in deze moeilijke tijd en zijn familie vraagt om privacy”.

De voetballer, die in 2015 Tottenham verruilde voor Everton, is bij de Toffees niet meer in actie gekomen sinds 11 februari.