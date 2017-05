Nog een paar dagen nattigheid

Er zal woensdag en donderdag nog wel wat regen uit de lucht vallen. Vrijdag zou het grotendeels droog blijven en tijdens het weekend halen we zelfs temperaturen tot 20 graden, al is een bui niet uitgesloten. Dat meldt het KMI.

Woensdag is er eerst veel bewolking met vooral in het westen en het zuiden regen. In de loop van de dag wordt het wisselvallig met enkele buien die in het oosten van het land en aan zee gepaard kunnen gaan met onweer. De maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 15 of 16 graden in het centrum.

Donderdag begint de dag zwaarbewolkt met regen bij tussenpozen. Later op de zijn er vooral in zuidoostelijke landshelft buien, met mogelijk onweer, maar vanaf het noordoosten wordt het geleidelijk droger. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden.

Vrijdag is het overwegend bewolkt, maar het blijft grotendeels droog. Zaterdag begint met brede opklaringen, maar in de loop van de namiddag trekt een storing vanuit Frankrijk het land in.

Zondag wordt het wisselend bewolkt met kans op buien, vooral dan ten zuiden van Samber en Maas. Begin volgende week zou het meestal droog blijven. De maxima in het centrum van het land liggen in de buurt van 15 graden, tijdens het weekend wordt het tijdelijk wat zachter, tot 20 graden. Begin volgende week wordt het door toedoen van een noordenwind weer iets frisser.