Richard Remes schuldig aan moord op meisje van 16 maanden in 1988

De jury van het hof van assisen van Waals-Brabant heeft dinsdag, na meer dan twaalf uur beraadslagen, Richard Remes schuldig bevonden aan de moord op de kleine Sandra G. in 1988. De beschuldigde heeft de feiten 29 jaar ontkend, en de verdediging heeft steeds volgehouden dat het meisje van 16 maanden uit het raam was gevallen. De jury stelde in haar motivatie echter dat Remes het kindje eerst een harde slag op haar borstkas had gegeven, wat leidde tot haar dood, en dat hij daarna in scene zette dat Sandra uit het raam was gevallen.

Het lichaam van Sandra werd op 16 januari 1988 aangetroffen op straat, voor het gebouw in de Brusselse Hoogstraat, waar ze met haar moeder woonde. Eerst werd gedacht dat het kind uit het raam op de elfde verdieping gevallen was, maar al snel bleek dat ze verstikt was en op straat achtergelaten.

De verdenking richtte zich eerst tegen moeder Antoinette G.. Die bracht zes maanden in voorlopige hechtenis door maar werd uiteindelijk vrijgelaten. Ook Richard Remes werd twee maanden als verdachte opgesloten maar werd in 1997 buiten vervolging gesteld.

Vitrioolaanval

In december 2009, toen Remes aangehouden werd voor de vitrioolaanval op zijn ex-vriendin Patricia Lefranc, werd ook het onderzoek naar de kindermoord heropend en voor assisen gebracht.

De verdediging had tijdens het proces de niet-ontvankelijkheid gepleit wegens het overschrijden van de redelijke termijn, maar daar is de jury niet op ingegaan. De juryleden sluiten de betrokkenheid van derden uit bij het overleden, net als de hypothese van een huiselijk ongeval. Dergelijk ongeval zou niet geleid hebben tot de verwondingen die de wetsdokters op het lichaam van het meisje hadden aangetroffen.

Gelijkenissen

De jury gelooft bovendien niet dat Antoinette G. betrokken was bij het overlijden, aangezien zij een ‘liefhebbende, genereuze en zorgzame’ moeder was. Remes had wel een motief, aldus de jury, aangezien hij zeer jaloers was en wist dat Antoinette haar relatie met hem wilde stopzetten. Ze halen ook gelijkenissen aan met de zaak rond de vitrioolaanval van Remes op zijn ex-vriendin, waarvoor hij een celstraf kreeg van 30 jaar.

Daarom zijn er volgens de jury voldoende duidelijke, ernstige, nauwkeurige en overeenstemmende vermoedens om te besluiten dat Remes het meisje heeft gedood, en dat met voorbedachten rade.

Woensdagochtend wordt de strafmaat bepaald.