Ronaldo alweer niet te stoppen: Real staat met anderhalf been in finale Champions League

Het was alweer het avondje van Cristiano Ronaldo. Dankzij drie goals van de Portugees klopte Real Madrid stadsgenoot en aartsrivaal Atlético met 3-0 in de heenwedstrijd van de halve finales in de Champions League. De zevende hattrick al van CR7 op het kampioenenbal. De terugwedstrijd in het Estadio Vicente Calderón moet volgende week natuurlijk nog worden gespeeld maar De Koninklijke lijken behoudens een mirakel nu al zeker van een plaatsje in de finale. Rode Duivel Yannick Carrasco startte bij de bezoekers in de basis maar beleefde een lastig avondje tegen de stugge verdedigers van Real en werd na 68 minuten vervangen.

Nog steeds geen Gareth Bale bij Real Madrid, dat voorin wel kon rekenen op Isco, Benzema en natuurlijk Ronaldo. Yannick Carrasco had geen last meer van zijn schouderblessure en startte in de basis bij Atlético, waar vooral werd gerekend op sterspeler Griezmann.

Vooraf werd gevreesd voor een wedstrijd die op slot zou zitten maar het tegendeel was waar. Vooral Real speelde een heel sterk eerste half uur: het speelde aan een hoog tempo en liet de bal heel goed rondgaan. Atlético had daar flink wat last mee en al in de tiende minuut kwam de thuisploeg op voorsprong. De bezoekers kregen de bal niet echt weg en op een voorzet was Ronaldo degene die het snelst reageerde en zijn hoofd tegen de bal zette: 1-0.

Foto: Photo News

Daarna ging Real nog een tijdje op zijn elan door en waren er nog een aantal kansen voor onder andere Benzema. Zijn omhaal op voorzet van Ronaldo ging maar net over, als die was binnen gegaan was het een heuse wereldgoal geweest...

Foto: AFP

Atletico kon daar aanvankelijk niet veel tegenover zetten, behalve een kansje voor Gameiro. In het laatste kwartier van de eerste helft, toen Real wat gas terug nam, kwamen de bezoekers toch wat beter in de match maar verder dan een kansje voor Godin kwamen Carrasco en zijn ploegmakkers niet.

Bitsiger na rust

Na de rust kwam Nacho bij Real in de plaats van de geblesseerde Carvajal. De tweede helft begon bitsiger met al snel twee gele kaarten en vooral Isco flirtte met de uitsluiting, tot hij werd vervangen. De thuisploeg zorgde voor de eerste dreiging maar na een snelle uitbraak van Ronaldo kon Benzema net niet bij de bal.

Toch was het niveau heel wat minder dan in de eerste helft: Real ging wat op zijn lauweren rusten en liet de bezoekers komen. Maar Atlético holde achter de feiten aan en Diego Simeone greep in: hij bracht onder meer Fernando Torres in de ploeg. Veel gevaar leverde die ingreep echter niet op. Door de inbreng van Asensio en Vazquez bracht Zinedine Zidane echter wel weer ‘schwung’ bij de Koninklijke. De eerste bal tussen de palen in de tweede helft was meteen goed voor de 2-0. Wie anders dan Ronaldo scoorde met een prima schot. De Portugees poeierde de bal vanop de zestien voorbij een kansloze Oblak.

Foto: REUTERS

De bezoekers konden een ganse match weinig klaarmaken op aanvallend vlak en een eerredder was hen niet gegund. Integendeel: de “Ronaldo-show” was nog niet gedaan. Op de counter scoorde hij zijn derde van de avond op aangeven van Vazquez.

Foto: AP

Alweer Ronaldo dus, de Portugees werd zo de eerste speler in de geschiedenis die meer dan 50 goals kon scoren in de knockout-fase van de Champions League. 52 van in totaal 104 goals, waarmee hij topschutter aller tijden is. Dit seizoen was hij zo al betrokken bij vijftien goals op het kampioenenbal: zelf scoorde hij 10 goals en bovendien deelde hij 5 assists uit.

In de andere halve finale neemt Monaco het woensdag op tegen Juventus. De returns staan volgende week op het programma. Juventus-Monaco op dinsdag 9 mei en Atlético-Real op woensdag 10 mei.