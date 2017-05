Briefje Franse ex-minister brengt De Decker nog meer in opspraak

De commissie-Kazachgate kijkt vandaag halsreikend uit naar de getuigenis van de voormalige Franse minister van Binnenlandse Zaken Claude Guéant.

‘Beste Damien, Ik heb A. De Decker aan de lijn gehad. Het is waar dat hij en zijn ploeg een fantastisch werk hebben gedaan dat niet anders kan dan de belangen van Frankrijk dienen. Mijn zorg nu is zeer prozaïsch, met name dat de advocaten die voor Chodiev gewerkt hebben hun geld krijgen. Kan jij een woordje doen bij Chodiev of laten een woordje doen? CG, (18-8-11)’



Dit handgeschreven briefje overhandigde Damien Loras, een medewerker van het Franse Elysée en de Franse vertrouwensman van de Belgisch-Oezbeekse miljardair Pathokh Chodiev, in augustus 2016 aan het Franse gerecht. De Standaard en Le Vif konden de hand leggen op het briefje. Volgens Loras is de man die schuilgaat achter de initialen ‘CG’, waarmee de auteur zijn briefje ondertekent, niemand minder dan de toenmalige Franse minister van Binnenlandse Zaken Claude Guéant.

Het briefje toont nogmaals aan dat de hoogste Franse politieke kringen er wel degelijk baat bij hadden dat de gerechtelijke problemen van Patokh Chodiev en zijn twee ­zakenpartners in 2011 in België geregeld werden. Op die manier wilden ze een contract voor de aankoop van Franse helikopters door Kazachstan veiligstellen.



De Decker en co. deden hun werk fantastisch, aldus Guéant, die zich achteraf niet te min voelde om zelf actie te ondernemen om de betaling van hun honorarium te regelen. Dankzij het gelobby van De Decker voor Frankrijk kon Chodiev in maart 2011 in ons land profiteren van de wet op de verruimde minnelijke schikking. Een wet die op onverklaarbaar snelle manier door het Belgisch parlement werd gejaagd.



Claude Guéant was van 27 februari 2011 tot 16 mei 2012 de Franse minister van Binnenlandse Zaken onder president Nicolas Sarkozy. Daarvoor was hij jarenlang de secretaris-generaal van het Elysée, en dus de rechterhand van Sarkozy. Vandaag komt Guéant vrijwillig getuigen voor de parlementaire commissie-Kazachgate. De leden verwachten er veel van, aangezien hij theoretisch met open vizier kan spreken. Politiek is hij in Frankrijk intussen dood en begraven na een veroordeling in een affaire uit 2002, toen hij zich in het zwart premies liet uitbetalen.

