Leger publiceert laatste moment van oorlogsfotografe

Het Amerikaanse leger heeft de laatste foto’s die gemaakt werden door Hilda Clayton gepubliceerd. De 22-jarige fotografe stierf bij een trainingsincident in Afghanistan, nu vier jaar geleden.

Hilda Clayton, die als fotografe in dienst was bij het leger, kwam in 2013 om het leven toen een mortier vlak voor haar ontplofte tijdens een oefening in Afghanistan.

In totaal kwamen vijf mensen om bij de explosie.

Foto: EPA

De foto’s zijn gepubliceerd in het blad Army’s Military Review Journal nadat Claytons familie en haar eenheid toestemming hebben gegeven om haar laatste foto’s te publiceren.

De opdracht van oorlogsfotografen in het leger is missies documenteren.

‘Claytons dood symboliseert hoe vrouwelijke soldaten in toenemende mate worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties in trainingen en in de strijd met hun mannelijke collega’s’, stelt het leger in een mededeling.