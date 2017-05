Fillon dient klacht in tegen blad Canard Enchaîné

De verslagen rechtse presidentskandidaat François Fillon heeft een klacht ingediend tegen Le Canard Enchaîné. De klacht staat in verband met berichtgeving over een fictieve parlementaire job van zijn echtgenote en twee van zijn kinderen, zo hebben meerdere Franse media dinsdag bericht.

Fillon stapte volgens het Franse persbureau AFP naar justitie nadat een artikel midden april, tien dagen voor de eerste verkiezingsronde, werd gepubliceerd. De klacht is ‘recent’ ingediend wegens het verspreiden van ‘valse informatie’ en ‘lasterlijke berichten’ met ‘de bedoeling de stembusslag te beïnvloeden’.

De gerechtelijke politie verwacht op 11 mei de hoofdredacteur en een journalist van de Canard voor een verhoor, twitterde het blad.

Demain dans "LE CANARD"



Plainte de Fillon contre "Le Canard"

Un rédacteur en chef et un journaliste

entendus par la PJ le 11 mai — @canardenchaine (@canardenchaine) 2 mei 2017

Bronnen bij justitie hebben aan meerdere Franse media bevestigd dat een onderzoek is geopend. De entourage van Fillon heeft bevestigd dat de vroegere premier een klacht heeft ingediend.

In januari meldde Le Canard Enchaîné dat Penelope Fillon, de vrouw van de politicus, jarenlang een wedde heeft opgestreken als parlementair medewerker Fillon. Maar dit werk zou fictief zijn geweest.

De Franse justitie opende een onderzoek. Het koppel werd in maart in staat van beschuldiging gesteld vanwege ‘afwending van overheidsgeld’.

In de eerste ronde van de presidentsverkiezingen is Fillon op 23 april met twintig procent van de stemmen als derde geëindigd. Hij is dus geëlimineerd voor de tweede ronde.