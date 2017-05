Exclusief gesprek met klokkenluider Edward Snowden

In het Brusselse Bozar is op woensdag 3 mei, de Dag van de Persvrijheid, een exclusief gesprek te zien met klokkenluider Edward Snowden. Dat gebeurt om 18.30 uur, tijdens de prijsuitreiking van Difference Day.

Marleen Wynants van de VUB en Karl Van den Broeck van nieuwswebsite Apache praten met Edward Snowden over thema’s als fake news, veiligheid, juridische bescherming, vrijspraak, vrijheid van meningsuiting en het belang van onderzoeksjournalistiek.

Snowden is sinds 2013 op de vlucht voor de Amerikaanse overheid. In dat jaar speelde hij als werknemer van de National Security Agency (NSA) informatie over geheime surveillanceprogramma’s door aan een aantal journalisten en lag zo aan de basis van onthullende artikels in The Guardian en The Washington Post. In januari 2017 verlengde de Russische overheid zijn asiel met drie jaar, terwijl hem in de VS een gevangenisstraf van 30 jaar boven het hoofd hangt.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Persvrijheid is 3 mei uitgeroepen tot Difference Day. Die dag wordt er in Bozar hulde gebracht aan de mensen en organisaties die zich inzetten voor de bescherming en verspreiding van die waarden via verschillende lezingen, debatten, films en exposities.

De livestreaming is thuis te volgen of in de Henry Le Boeufzaal. De toegang is vrij na inschrijving.