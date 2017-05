Bovenop de Harbour Bridge in Sydney was dinsdag even een opvallend beeld te zien. De Australian Academy of Tai Chi and Qigong en BridgeClimb Sydney combineerden voor een keer hun activiteiten, waardoor enkele gelukkigen een sessie tai chi konden voltooien op een unieke locatie tijdens de zonsondergang, met het bekende Opera House op de achtergrond.