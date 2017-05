Eric Dane (44), die bekend werd vanwege zijn rol in Grey’s anatomy, heeft laten weten depressief te zijn.

De opnames van zijn serie The last ship zijn tijdelijk op pauze gezet.

Dane speelde in Grey’s anatomy zes jaar lang de rol van dokter Mark Sloan, ook wel bekend als ‘McSteamy’. In 2011 werd Dane al eens opgenomen in een afkickkliniek vanwege een verslaving aan pijnstillers.