Selena Gomez en The Weeknd maken hun debuut als koppel

Selena Gomez (24) en The Weeknd (27) zijn stapelverliefd op elkaar en nu mocht ook de hele wereld het zien. De twee verschenen op het Met Gala voor het eerst samen op een rode loper.

Al sinds januari zijn Selena Gomez en The Weekend, de artiestennaam van Abel Tesfaye, met elkaar aan het daten. Dat kon iedereen al volgen via Instagram, maar nu waren ze op het Met Gala voor het eerst ook samen op de rode loper te zien.

Hoewel zij er dolgelukkig uitzagen, werd het een pijnlijk moment voor Bella Hadid die enkele minuten later dan hen op het benefietgala verscheen. Zij is de ex van The Weeknd en heeft het naar eigen zeggen nog altijd moeilijk met de breuk. Dat zij haar ex zo uitgebreid zijn liefde voor zijn nieuw vlam zag betuigen, moet ongetwijfeld toch gestoken hebben bij het topmodel.