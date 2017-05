‘Dit geluid kun je niet negeren’

Etterbeek deelt anti-agressiefluitjes uit aan zijn bange inwoners. Iemand die roept kan worden genegeerd, iemand die fluit niet.

Met ‘help’ roepen alleen kom je er niet in Etterbeek. Toch niet als je al wat ouder bent en je stem wat minder krachtig klinkt. Geen nood evenwel. De gemeente deelt 800 anti-agressiefluitjkes uit aan zijn oudere inwoners, zo bericht la Capitale vandaag.

‘Het lijkt een grap, nietwaar’, beseft burgemeester Vincent De Wolf (MR). ‘Maar de fluitjes helpen echt.’

Het idee ontstond op een preventiemeeting zowat vijf jaar geleden. Eén van de senioren opperde toen het idee: geef ons gewoon een fluitje zodat we veel lawaai kunnen maken als we ons bedreigd voelen of in nood zijn. De preventiedienst vond het niet zo’n dwaas idee en deelde prompt duizend fluitjes uit.

Een succes, zegt burgemeester De Wolf. En daarom herhaalt Etterbeek de actie met 800 nieuwe fluitjes.

Een concreet voorbeeld heeft de burgemeester niet. Wel weet hij – uit brieven en contacten op straat – dat zijn senioren minder bang zijn nu ze zo’n fluitje hebben. Het zijn dan ook geen gewone fluitjes, ze maken een erg scherp, schel geluid.

‘U moet het maar eens aan een psycholoog vragen, maar gewoon “hulp” roepen, heeft vaak geen effect. Mensen kijken weg, willen niet tussenkomen. Maar van een heel scherp geluid, kijkt iedereen op. In het beste geval zet de agressor het zelfs meteen op een lopen.’