Het lijkt erop dat Marine Le Pen bij een toespraak gisteren delen van een eerdere speech van presidentskandidaat François Fillon gebruikte. Le Pens partij Front National (FN) noemt de overeenkomsten ‘een knipoog’ naar Fillon.

Fillon, die uitgeschakeld werd in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, hield de toespraak op 15 april in Le Puy-en-Velay. De passages waarvoor Le Pen leentjebuur speelde, gaan over de grote betekenis van Frankrijk op het vlak van zijn geografie en taal en een mogelijke derde weg die het land in de 21ste eeuw op zou kunnen gaan. Daarbij repte de FN-kopvrouw met geen woord over de oorspronkelijke auteur van die passages.

Florian Philippot, vicevoorzitter van het FN, noemde het een ‘knipoog naar een korte pakkende passage over Frankrijk van een kandidaat die mensen wil verenigen en aantoont dat ze niet sektarisch is’. Ook David Rachline, campagnedirecteur van Le Pen, sprak van ‘een mooie passage, een knipoog die geapprecieerd werd door de kiezers die aanwezig waren’.

Het YouTube-kanaal Ridicule TV pakte als eerste uit met een video waarbij de bewuste passages tegenover mekaar worden gezet. Het satirische kanaal staat naar verluidt dichtbij Fillon.

Le Pen probeert met het oog op de tweede ronde van de presidentsverkiezingen komende zondag kiezers in haar kamp te lokken die in de eerste ronde voor Fillon stemden.