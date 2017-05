Dit is volgens ontslagen Standard-coach Jankovic de oorzaak van het rampzalige seizoen

De Serviër Aleksandar Jankovic kwam voor het eerst sinds zijn ontslag bij Standard, twee weken geleden, terug op zijn situatie in Luik. “Ik voelde dat de sfeer fout zat. We wonnen geen wedstrijden, waardoor de groep steeds meer onder druk kwam te staan. En dan is het vaak de coach die het gelag betaalt”, stelt Jankovic bij La Dernière Heure.

Aleksandar Jankovic was te gast in Le Grand Débrief, het praatprogramma van LDH in samenwerking met Proximus. “De druk op de groep werd te groot omdat we geen wedstrijden wonnen. En dan moest het bestuur wel ingrijpen om die druk te verlichten”, weet Jankovic, die zijn spelers niets kwalijk neemt.

“Enkele spelers die niet speelden wilden me weg en anderen waren verlamd door de stress. In die omstandigheden was het onmogelijk voor de groep om zich honderd percent te geven. Als de twijfel zich nestelt in een groep, is dat nooit positief.

Veranderingen in technische staf

“Het probleem was dat ik moest werken met 32 spelers. Dan weet twee derde van de groep dat ze niet mogen spelen en dat is nefast voor de concentratie op training. Als je de groep moet opsplitsen is dat nooit ideaal. Het doel was om een kern te hebben van 25 of 26 spelers te hebben. Maar dat was nooit het geval. Ik hoop dan ook dat de directie binnenkort zal ingrijpen.”

“Tijdens de wintertransfermercato kreeg ik niet de spelers die ik vroeg. Ik wilde een rechtsvoetige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder om onze defensieve problemen aan te pakken, maar die kwamen niet”, legt Jankovic uit.

Ook de vele veranderingen in de technische staf van Standard speelden een rol, zo vindt Jankovic. “Dit seizoen vertrokken Bob Claes, Yannick Ferrera, zijn twee assistenten, Erik Roex, Daniel Van Buyten en ikzelf. Dat zorgt ook voor onzekerheid in de kleedkamer.”