Lutgen wil strijd met PVDA frontaal aangaan

CdH-voorzitter Benoît Lutgen wil de strijd met PVDA frontaal aangaan. Dat zegt hij dinsdag in een interview in La Libre. Hij vraagt aan PS en Ecolo het engagement dat zij niet in zee gaan met de extreemlinkse partij.

Lutgen had eerder al laten verstaan dat hij nooit met de PVDA in een coalitie zal stappen. De cdH-voorzitter verwijst naar de politieke situatie in Frankrijk en de terughoudendheid van een deel van de linkerzijde om zich achter Emmanuel Macron te stemmen om zo een dam op te werpen tegen het Front National. Hij richt zich daarbij tot de andere partijen die volgens hem meer en meer achter de PVDA aan lopen.

'De eerste afspraak is dat iedereen zich duidelijk afzet tegen het Front National en de PVDA. Dat men zegt: ik, democraat, of ik nu socialist of ecologist ben, ik kan geen akkoorden maken met mensen die niet in staat zijn de democratie te verdedigen. Anders wankelt de geloofwaardigheid van die partijen, als ze het hebben over het verdedigen van fundamentele rechten. We moeten frontaal de strijd met de PVDA aangaan', aldus Lutgen.