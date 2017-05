Grijze en natte week, vanaf vrijdag droger

Dinsdag eerst nog brede opklaringen, later meer bewolking met regen of enkele buien vanaf het noordoosten. Maxima van 9 tot 15 graden. Dinsdagavond en nacht blijft het zwaarbewolkt met regen vanaf het noordoosten. Minima van 4 tot 9 graden. Dat meldt het KMI.

Woensdag zorgt een depressie, die zich geleidelijk opvult over Duitsland en onze streken, voor veel bewolking en regelmatig ook voor regen of een bui. De wind is overwegend zwak uit veranderlijke richtingen maar aan zee meestal matig uit noord tot noordoost. De temperaturen van 10 of 11 graden aan zee of in het zuidoosten tot 14 of 15 graden in de Kempen.

Ook donderdag verwachten we veel bewolking met nog af en toe wat lichte regen of een buitje, vooral dan in de zuidoostelijke landshelft. Er staat een koele noord- tot noordoostenwind en het wordt niet warmer dan 10 tot 14 graden.

Vrijdag is het geleidelijk droger en breekt de zon regelmatig door de wolken. Het weekend lijkt grotendeels droog te blijven met afwisselend wolken en opklaringen. De maxima liggen tussen 11 en 17 graden.

Begin volgende week zou het opnieuw wisselvallig en frisser worden.