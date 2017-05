Valtteri Bottas verkozen tot 'Driver of The Day'

Valtteri Bottas behaalde tijdens de GP van Rusland zijn allereerste overwinning in de Formule 1. Daar bovenop werd hij door de F1-fans ook verkozen tot 'Driver of The Day'.

Bottas reed in Sochi een erg sterke race. Van op de derde plaats op de grid ging hij bij de start meteen beide Ferrari's voorbij, waarna hij erg snelle rondetijden neerzette en een kleine voorsprong uitbouwde. Pas tijdens het tweede deel van de race kon Sebastian Vettel echt aansluiting vinden en Bottas onder druk zetten. De Fin weerstond echter aan de druk en boekte zo zijn eerste F1-overwinning.

Ook de F1-fans wisten de prestatie van Bottas meer dan behoorlijk te appreciëren. Ze verkozen Bottas voor de eerste keer tot 'Driver of The Day'. Daarmee is hij dit seizoen de derde rijder die deze eer te beurt valt. Eerder werd ook Max Verstappen na de GP van China verkozen tot 'Driver of The Day', terwijl Vettel twee keer verkozen werd, in Australië en Bahrein.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-awards':

GP van Australië: Sebastian Vettel

GP van China: Max Verstappen

GP van Bahrein: Sebastian Vettel

GP van Rusland: Valtteri Bottas

