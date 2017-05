Homans stelt erkenning moskeeën uit

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wil voorlopig geen moskeeën meer erkennen. Ze zegt dat ze te weinig informatie krijgt over de werking van die gebedshuizen terwijl ook de provincies vragen hebben over hun rol. Homans laat de procedure daarom onderzoeken, zo heeft de minister verklaard in het programma ‘Wakker op Zondag’ op de Antwerpse regionale zender ATV.

De minister liet verstaan dat ze van het federale niveau geen informatie krijgt over zaken die betrekking hebben op de erkenningscriteria van moskeeën. Ze benadrukt dat ze van die informatie afhankelijk is om criteria als ‘het bevorderen van integratie’ te controleren.

‘Ik krijg geen informatie. En ik begrijp wel dat de federale overheid zich nu focust op andere prioriteiten, zoals veiligheid, extremisme, radicalisering en dergelijke meer’, zo zegt Homans in het interview.

‘Bovendien krijgen we meer berichten van bijvoorbeeld de provincies en lokale besturen dat men niet meer goed weet wat juist van hen verwacht wordt met betrekking tot de erkeningscriteria’, voegt haar woordvoerder daar in een reactienog aan toe. ‘Zij kunnen dus niet kunnen waken over het al dan niet in strijd zijn met onze erkenningscriteria.’

Minister Homans heeft daarom een beslist een onderzoek te laten uitvoeren naar de erkenningsprocedure.

Voorlopig kunnen daardoor geen erkenningen van moskeeën meer gebeuren. ‘Ik wil die niet erkennen als ik niet voldoende informatie heb. Ik sluit geen compromissen als het over veiligheid gaat’, zo verdedigt Homans haar standpunt.

Volgens de minister geldt dat overigens niet enkel voor de gebedshuizen van moslims, maar ook voor die van de andere geloofsgemeenschappen.

Begin deze maand was ook al discussie ontstaan over de intentie van minister Homans om de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen in te trekken.