Treinverkeer in Brussel dinsdagochtend weer zoals normaal

De nieuwe, computergestuurde seininrichting van het seinhuis van Brussel-Zuid is perfect operationeel. De treinen zullen dinsdagochtend weer zoals normaal door de Brusselse Noord-Zuidverbinding kunnen rijden. Dat melden spoornetbeheerder Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS maandagnamiddag.

Door de Noord-Zuidverbinding, de drukste as op het Belgische spoornet, konden gedurende drie dagen geen treinen rijden, om de elektromechanische seininrichting te vervangen door een volledig computergestuurde technologie. Daarvoor werden zowat 200 mensen dag en nacht ingezet.

Zaterdag werden de nodige werken uitgevoerd aan seinen en wissels. Zondag en maandag vonden veiligheidstesten plaats. Twee locomotieven testten alle mogelijke 254 reiswegen. ‘De technische problemen die opdoken, werden snel verholpen door de aanwezige specialisten. Deze grondige testen wijzen uit dat de nieuwe seininrichting betrouwbaar en operationeel is’, klinkt het in een persbericht.

Het was de eerste keer in meer dan dertig jaar dat het treinverkeer op de Noord-Zuidverbinding in Brussel zo lang volledig onderbroken werd. Gedurende het verlengde weekend gold een aangepaste treindienst.