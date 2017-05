Dode en verschillende gewonden bij steekpartij op universiteit Texas

Op de University of Texas in het Amerikaanse Austin heeft een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij viel volgens plaatselijke media één dodelijk slachtoffer en zeker drie gewonden. De dader zou opgepakt zijn.

De politie kreeg vanmiddag plaatselijke tijd een oproep over een steekpartij in de buurt van een fitnesscentrum op de campus van de University of Texas in Austin. Daarop kwamen een twaalftal politie-eenheden ter plaatse om de politie op de campus bij te staan. Die pakte ondertussen een verdachte op.

Eén persoon bezweek ter plekke aan zijn verwondingen. Zeker drie andere mensen werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Studente Rachel Prichett stond aan te schuiven aan een eetkraampje aan de fitnessruimte toen ze een man zag met iets wat op een machete leek. 'Hij liep naar een man die naast me stond, greep hem bij de schouder en stak hem neer. Ik begon zo snel als ik kon weg te lopen.