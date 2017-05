Jarige prinses Charlotte poseert voor de camera van mama Kate Middleton

Aan de vooravond van haar tweede verjaardag werd een nieuwe foto vrijgegeven van de kleine prinses Charlotte. Het is mama Kate Middleton die het portret van haar heeft genomen.

Morgen barst ten huize Kensington Palace het verjaardagsfeestje los voor de kleine Charlotte die dan 2 wordt. Ter gelegenheid van die verjaardag werd zopas door de officiële instanties een foto vrijgegeven van het meisje. Net zoals bij haar eerste verjaardag werd de foto ook dit keer door Kate Middleton genomen.

Omdat er niet zo heel vaak kiekjes van het prinsesje verschijnen, kwamen er veel reacties op de foto en natuurlijk ook heel wat gelukwensen. 'Het koninklijke paar wil graag iedereen bedanken voor de vele lieve berichten die het heeft ontvangen en hoopt dat iedereen evenveel van deze foto van prinses Charlotte kan genieten als hen', klinkt het in een mededeling.

The Duke and Duchess are delighted to share a new photograph of Princess Charlotte to mark her second birthday tomorrow ?? pic.twitter.com/0Xftc3EFPz

TRH would like to thank everyone for the lovely messages they have received & hope that everyone enjoys this photograph as much as they do.