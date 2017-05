VIDEO.Club Brugge klopt Zulte Waregem en springt naar tweede plek

Club Brugge heeft een tumultueuze wedstrijd tegen Zulte Waregem met 2-1 gewonnen. Blauw-zwart reageerde met flitsend voetbal op een vroege goal van de bezoekers en zette de scheve situatie zo voor de rust nog recht, maar zakte erna weg. Zulte Waregem zag twee goals afgekeurd, Dalsgaard kwam onbegrijpelijk weg met een vliegende tackle onder de neus van de ref. Door de zege springt Club Brugge over AA Gent naar de tweede plek en komt het op vier punten van Anderlecht.

Michel Preud’homme koos voor bijna exact dezelfde ploeg als de elf die woensdag nog met 3-1 van KV Oostende wonnen. De geschorste Timmy Simons en de geblesseerde Laurens De Bock werden vervangen door Ruud Vormer, die terugkeerde uit schorsing, en Dion Cools. Francky Dury posteerde Soualiho Meïté weer in zijn basisploeg, die met een versterkte centrale as aan de aftrap kwam. Het leverde hem nog voor de match een sneer op van Preud’homme.

De wedstrijd begon sensationeel. Na enkele minuten al werd een doelpunt van Zulte Waregem tot frustratie van de bezoekers afgekeurd. Een mooie aanval vanop rechts was via Sander Coopman tot bij de inglijdende Brian Hamalainen gekomen, die de 0-1 leek te scoren. Ref Alexandre Boucaut had een paar meter verderop echter een duwfout van Babacar Gueye op Helibelton Palacios gezien, al had die nooit bij de bal gekund. Eenzelfde fase dus als degene die zondag de partij tussen KV Oostende en Charleroi besliste.

Club reageert sterk op vroege openingstreffer

Een minuut later was het weer prijs in het Brugse doel, en deze keer mocht het wel doorgaan. Timothy Derijck worstelde zich onder de greep van Stefano Denswil uit en kopte van voorbij de tweede paal richting doel, keeper Ludovic Butelle duwde het leer onhandig via de paal in doel. Club Brugge kreeg geen poot aan de grond in de beginfase maar kreeg zijn motor toch langzaamaan op gang. Op het kwartier kwam het er voor het eerst dichtbij. José Izquierdo haalde hard uit vanop zo’n 20 meter, de paal hield hem van de gelijkmaker.

Blauw-zwart ging hoger en hoger pressen en Zulte Waregem kwam plots amper nog onder de druk uit. Hans Vanaken gaf Club wat het verdiende door een slimme pass van Jelle Vossen goed mee te pikken en de gelijkmaker knap voorbij Kenny Steppe in doel te prikken. De 1-1 gaf de thuisploeg vleugels en plots speelde het zijn beste voetbal in maanden. Zulte Waregem zag alle kleuren van de regenboog en het regende kansen. Jelle Vossen wurmde zich tussen twee thuisverdedigers door maar besloot op Steppe en Izquierdo miste twee enorme kansen op aangeven van een ijzersterke Hans Vanaken. Eerst trapte hij vanop enkele meters over, de tweede keer lag een snel uitgekomen Steppe in de weg.

Rotariu scoort prachtige winning goal

Op slag van rust viel het tweede doelpunt dan toch via een knappe tegenaanval. Dorin Rotariu vond de infiltrerende Ruud Vormer, vroeg de bal goed terug en trapte de bal van net binnen de zestien heerlijk in het dak van het doel. Een knotsgekke eerste helft werd afgesloten met alwéér een afgekeurde goal van Zulte Waregem. Butelle grabbelde naast een vrije trap van Hamalainen nadat Dalsgaard zijn elleboog geplant in de buurt van de Franse Club-doelman.

Het thuispubliek werd heel wat minder verwend na de koffie. Club Brugge leek zijn beste pijlen verschoten te hebben en liet het initiatief aan Zulte Waregem, al werd het stadion al snel opgeschrikt door een vliegende tackle van Henrik Dalsgaard die altijd met donkerrood bestraft had moeten worden. De Deen torpedeerde Ruud Vormer onder de ogen van ref Boucaut, die onbegrijpelijk liet doorspelen. “Olé Boucaut”, klonk het ironisch vanuit de Brugse tribunes.

Club Brugge springt naar tweede plek

Het kon echter niet verbloemen dat er maar weinig overbleef van het vloeiende combinatiespel van de thuisploeg. Zulte Waregem had na de pauze nog de beste kansen via een knal van Hamalainen en een afstandsschot van Meïté. Op de daaropvolgende hoekschop kon Dalsgaard door weifelend ingrijpen van Butelle nog hard inkoppen, het leer zeilde net over. Aan de overkant kwam ook Club nog in de buurt van een derde doelpunt. Benoît Poulain kopte echter op Steppe en de doelman van Zulte Waregem hield enkele minuten van tijd Claudemir nog met een magnifieke save van de 3-1.

Gescoord werd er echter niet meer en zo springt Club Brugge over AA Gent naar de tweede plek. Blauw-zwart komt op vier punten van Anderlecht.