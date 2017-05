Aanvaller PVDA-topman Hedebouw eerder al veroordeeld voor geweldpleging

Het parket van Luik heeft meer info gegeven over de man die vanochtend PVDA/PTB-politicus Raoul Hedebouw aanviel. Het gaat om een 63-jarige man van Turkse afkomst. Hij kwam eerder al met het gerecht in aanraking.

De dader is een man van Turkse afkomst en is 63 jaar oud. Dat meldt het parket. De man werd in 2010 in Antwerpen al veroordeeld voor geweldpleging, maar was niet bekend bij het Luikse parket.

De PVDA laat weten dat Hedebouw ondertussen klacht indiende bij de politie van Luik. 'De motieven van de dader zijn nog onbekend in deze fase van het onderzoek.' Een politiek motief wordt volgens het parket niet uitgesloten. Volgens sommige getuigen zou de man aanhangers van de PVDA hebben uitgescholden voor 'idioten'.

De man werd na zijn aanval overmeesterd en afgevoerd door de politie. Hij raakte daarbij zelf ook lichtgewond en werd naar het ziekenhuis gebracht om verzorgd te worden. Daardoor kon de man nog niet verhoord worden.

De man is aangehouden en moet morgen voor de onderzoeksrechter verschijnen, hij riskeert vier jaar cel.