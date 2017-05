Red Wolves zijn op hun hoede voor sterk Litouwen in EK-kwalificatie

Woensdag (3 mei) nemen de Red Wolves het in hun derde kwalificatiewedstrijd voor het EK handbal 2018 op tegen Litouwen. Het wordt de eerste wedstrijd van de Belgische nationale handbalploeg in hun nieuwe thuisbasis Sportoase Leuven. Litouwen is een stugge tegenstander die in november vicewereldkampioen Noorwegen versloeg (32-29).

“We kunnen ons nog kwalificeren voor het EK van volgend jaar. De motivatie is groot en we zullen er alles aan doen om er woensdag te staan. Dit kan een historische wedstrijd worden. We beschikken over de nodige kwaliteiten om even goed te presteren zoals we dat tegen Frankrijk hebben gedaan. Mijn groep is er klaar voor”, zegt bondscoach Yérime Sylla.

“Litouwen heeft Noorwegen verslagen waardoor wij onze kansen op eventuele kwalificatie gaaf houden. Ze hebben bewezen dat ze een resultaat kunnen neerzetten. Wij hebben dat in deze groep nog niet kunnen doen”, verwijst Sylla naar de nederlagen in de eerste twee duels tegen Noorwegen (35-26) en Frankrijk (37-38).

“Veel op het spel”

“Dus ja, het is een sterke en goede tegenstander maar wij hebben ook onze kwaliteiten. Als we kunnen scoren zoals we dat tegen Frankrijk deden en defensief een tikkeltje beter zijn dan toen, dan zijn er mogelijkheden om deze wedstrijd te winnen. Als we woensdag winnen, komen we op gelijke hoogte van Litouwen en ligt de druk bij hun want zondag moeten zij dan absoluut de terugwedstrijd van ons winnen (in Vilnius, nvdr). We maken een kans, maar dan moeten we net zo goed zijn als tegen Frankrijk en dat twee keer kunnen realiseren. Er staat veel op het spel voor ons, maar er zijn mogelijkheden”, gelooft de bondscoach.

“In november hebben we een referentiematch tegen Frankrijk gespeeld en ik denk dat het nu tijd is om te bevestigen”, zegt international Serge Spooren. “Met Litouwen hebben we op papier een beter bespeelbare tegenstander dan de andere tegenstanders in onze groep, Frankrijk en Noorwegen. Maar laat ons Litouwen toch maar niet onderschatten. Het is niet alleen een stugge maar ook een gevaarlijke tegenstander. Iedereen heeft ons zien spelen tegen Frankrijk dus onze tactiek van 7 tegen 6 is wel al gekend, al moet ik zeggen dat we het toch nog wat geperfectioneerd hebben. De Litouwers zijn groot en zwaar. Wanneer we snel spelen en goed omschakelen, liggen er kansen.”