Hedebouw na aanval: 'Meer nodig om ons het zwijgen op te leggen'

Raoul Hedebouw, de populaire kopman van PVDA/PTB in Wallonië, is met een mes aangevallen in Luik vlak voordat hij het woord ging nemen op de 1 mei-toespraak van zijn partij op de Place Saint-Paul. Hedebouw diende ondertussen een klacht in tegen zijn aanvaller, die volgens RTBF al eerder in aanraking kwam met de politie.

Hedebouw werd lichtgewond aan zijn been. Op beelden die een omstaander kon maken, is te zien hoe een iets oudere man achter Hedebouw loopt, en vervolgens een voorwerp in zijn been steekt. De dader blijft daarop kalm naast het parlementslid staan. De politicus lijkt eerst niet helemaal te beseffen wat er gebeurt, maar kan daarna wel ontkomen. Sommige omstaanders lijken helemaal niet door te hebben wat er aan de hand is.

Hedebouw was duidelijk aangeslagen, maar gaf toch zijn voorgenomen toespraak. Hij zei gewond te zijn geraakt, maar stelde de aanwezigen gerust dat het wel goed gaat met hem. 'Er is meer nodig om ons het zwijgen op te leggen'. Daarop hield hij alsof er niets gebeurd was een vurige toespraak, waarin hij stevig uithaalde naar ondermeer minister Maggie De Block. Na afloop van die uiteenzetting leek hij weer in zijn gebruikelijke doen, en ging hij zelf ook met de pers praten.

Dader gewond

De dader is overmeesterd en afgevoerd door de politie. Hij raakte daarbij zelf ook lichtgewond, is op beelden te zien. De dader was volgens sommige bronnen ook in het bezit van een bus pepperspray of een traangasgranaat. Wat de motieven zijn van de dader, is niet bekend. Volgens sommige getuigen zou hij aanhangers van de PVDA hebben uitgescholden voor 'idioten'.

De aanvaller is een 63-jarige man van Turkse afkomst, meldde het parket. De man zou volgens de Franstalige openbare omroep RTBF bekend zijn bij de politie voor geweldpleging. Vorige week zou hij nog met de politie in aanraking gekomen zijn.

De partij laat weten dat Hedebouw ondertussen klacht indiende bij de politie van Luik. 'De motieven van de dader zijn nog onbekend in deze fase van het onderzoek.' Het parlementslid bedankt iedereen voor de steunbetuigingen.

Beweegredenen van de man ongekend. https://t.co/euVhIfTEYq — PVDA België (@pvdabelgie) 1 mei 2017

'Il voullait blesser Raoul.' Bloedende man afgevoerd bij #ptb Luik die Hedebouw wilde aanvallen. — Peter De Lobel (@Peterdelobel) 1 mei 2017

De dader werd overmeesterd en meegenomen door de politie