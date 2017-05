Mario Renzi herkozen als partijleider

Matteo Renzi, de voormalige Italiaanse premier, is zondag met een grote meerderheid opnieuw verkozen tot leider van de centrumlinkse Democratische Partij. Dat hebben de drie kandidaten voor het voorzitterschap aangekondigd, lang voor het einde van de telling van de stemmen.

In totaal hebben tussen de 1,9 en 2 miljoen mensen gestemd, aldus de Partito Democratico. Dat zijn er duidelijk minder dan bij de vorige stemming, waarbij nog meer dan 3 miljoen mensen hun stem uitbrachten. Toch is de opkomst beter dan verwacht, aangezien de campagnes bescheiden verliepen. Renzi liet weten dat hij hoopte op een opkomst van 1 miljoen. In 2013 werd hij tot partijleider verkozen met 68 procent van de stemmen.

‘Het is een enorme verantwoordelijkheid, hartelijk dank aan deze gemeenschap van vrouwen en mannen die geloven in Italië, laat ons samen vooruitgaan’, aldus Renzi op Twitter, terwijl zijn twee tegenstanders Andrea Orlando en Michele Emiliano hem feliciteerden voor zijn overwinning.

‘Dit is het begin van een totaal nieuw verhaal’, aldus de voormalige premier, die verzekerde dat hij geen wraak wil nemen na de slag die hij kreeg door het grondwettelijk referendum van 4 december vorig jaar, dat leidde tot zijn ontslag als regeringsleider. ‘Dit is niet de tweede helft van dezelfde wedstrijd, dit is een nieuwe wedstrijd’, stelde hij.

Renzi liet ook in zijn kaarten kijken over mogelijke coalities indien zijn partij de verkiezingen wint bij de volgende verkiezingen, die ten laatste begin 2018 zullen plaatsvinden. Terwijl zijn rivalen daarvoor naar de linkse partijen keken, zei Renzi bereid te zijn in een coalitie te stappen met centrumrechts van Silvio Berlusconi, al stelde hij wel dat hij zal vechten zodat die samenwerking niet nodig zal zijn. ‘We willen een grote coalitie maken, niet met de partijen die enkel zichzelf vertegenwoordigen, maar de mannen en vrouwen die alle krachten van de maatschappelijke realiteit representeren’, zei hij.