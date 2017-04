Arbeiders halen neus op voor socialisten

29/04/2017

‘ Links had het voor het zeggen in Europa. En we hebben er niks van gebakken’

Hij doet geen enkele moeite om het probleem te ontkennen. Ja, de sociaaldemocratie hangt in de touwen, zegt Louis Tobback. Hij spaart de eigen kerk niet. ‘Telkens als er iemand over Europa wilde beginnen, moest Tony Blair naar het toilet. En Jeroen Dijsselbloem? Ik word mottig van die jongen.’