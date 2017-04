Vitesse klopt AZ en wint met Nederlandse beker zijn eerste prijs ooit

Vitesse heeft zondag voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de Beker van Nederland gewonnen, het is meteen ook de allereerste prijs voor de club uit Arnhem. Vitesse haalde het in de finale van de KNVB-beker in De Kuip in Rotterdam met 0-2 van AZ. Ricky van Wolfswinkel scoorde in de slotfase beide doelpunten.

Bij AZ mocht Stijn Wuytens de partij volmaken van coach John van den Brom, die na de titel en twee keer de Supercup met RSC Anderlecht nog wat langer moet wachten op een nieuwe prijs.

Foto: Photo News

AZ begon in De Kuip, de thuishaven van competitieleider Feyenoord, het best aan de partij. Een harde vrije trap van Luckassen strandde op de lat. Na een voor het overige kansarme wedstrijd opende van Wolfswinkel in de 81e minuut de score met het hoofd. Doelman Tim Krul ging bij de fase niet vrijuit. Enkele minuten voor het einde besliste van Wolfswinkel de wedstrijd na een knappe kapbeweging en dito afwerking.

Vitesse stond voor de vierde keer in de finale van de Nederlandse beker, de Arnhemmers mogen de KNVB-beker voor het eerst in de lucht steken. AZ speelde zijn zesde bekerfinale, vier keer (1978, 1981, 1982, 2013) trokken de Alkmaarders aan het langste eind.

Als bekerwinnaar is Vitesse komend seizoen verzekerd van een plek in de groepsfase van de Europa League. Viervoudig bekerwinnaar AZ, dat voor de tweede keer de finale verloor, zal zich via de play-offs moeten plaatsen.