May weigert duimbreed toe te geven

De Britse premier Theresa May blijft bij haar standpunt dat de onderhandelingen tussen haar land en de Europese Unie over de Brexit en die over een nieuw handelsakkoord samen gevoerd moeten kunnen worden.

Dat zei ze zondag in een interview op de BBC. De leiders van de andere 27 EU landen spraken zaterdag in Brussel af dat de Brexitonderhandelingen gefaseerd moeten verlopen. Europees president Donald Tusk had dat standpunt al enkele weken geleden verkondigd: eerst moet er komaf worden gemaakt met de uitstap. Pas als die gesprekken goed opschieten valt er te praten over een nieuw akkoord.

Zaterdag keurden de EU-leiders die richtsnoeren goed voor de Brexitonderhandelingen. Dat gebeurde in een recordtempo én unaniem, waarmee de 27 aan de Britten wilden duidelijk maken dat ze vastberaden en op één lijn zitten over de Brexit-kwestie.

Inwoners

Een van de prioriteiten voor de Europese leiders is dat er snel een akkoord moet komen die de rechten garandeert van EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk leven en van de Britten die in de EU wonen. Net zoals EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker meent May dat zo’n akkoord er relatief snel kan komen. Op de BBC zei ze daarover dat er ‘goede wil van de twee kanten’ is.

De EU-leiders zouden ook graag snel komen tot een financiële regeling, een echtscheidingsfactuur met de Britten zeg maar. May blijft het daar moeilijk mee hebben en blijft aandringen op parallelle onderhandelingen, waarbij ook meteen over een nieuw handelsverdrag gesproken wordt.

‘Soms heel moeilijk’

‘Laat me duidelijk stellen dat er aan het eind van de onderhandelingen niet alleen duidelijkheid moet zijn over de Brexit-regeling, de uitstap uit de EU, maar ook over wat de toekomstige relatie zal zijn’. May herhaalde dat ze liever geen akkoord zou hebben ‘dan een slecht akkoord’.

May ontkende wel dat ‘ze op een andere planeet’ leefde, iets wat commissievoorzitter Juncker volgens sommige bronnen over haar zou hebben gezegd. Dat soort commentaren toont volgens May aan ‘dat de onderhandelingen soms heel moeilijk’ zullen zijn. Via de verkiezingen van 8 juni wil ze haar mandaat verstevigen om bij die onderhandelingen sterker te staan, zei ze nog.