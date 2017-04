De Belgische nationale volleybalploeg voor spelers tot 19 jaar heeft zondag op het EK in het Hongaarse Györ zijn laatste wedstrijd gewonnen. De jonge Dragons vloerden Finland met 1-3 (25-22, 20-25, 19-25 en 15-25) en beëindigen het EK zo als zevende. Zaterdag zagen de Belgen, na de 1-3 nederlaag tegen Frankrijk, hun kansen op het WK al in rook opgaan.

Na een vierde plaats in de groepsfase speelde België duels om plaatsen vijf tot en met acht. De beste zes verzekerden zich van een ticket voor het WK, dat van 18 tot 27 augustus plaatsvindt in Bahrein. Door de verliespartij tegen de Fransen was een plaats bij de eerste zes niet meer mogelijk voor de Belgen.

Door de overwinning tegen Finland in de slotwedstrijd werden de Belgen wel nog zevende, een plek die recht geeft op kwalificatie voor het Europees Jeugd en Olympisch Festival. Het EJOF wordt van 23 tot 30 juli opnieuw in Györ gehouden.