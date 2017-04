Lamah en Dallas vergeten leiderspositie over te nemen in MLS

FC Dallas en Roland Lamah zijn er zaterdagnacht niet in geslaagd de leidersplaats te veroveren in de Western Conference van de Major League of Soccer (MLS). Lamah en co bleven thuis steken op een 2-2 gelijkspel tegen leider Portland Timbers. Jelle Van Damme en LA Galaxy kwamen in eigen huis eveneens niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Philadelphia Union.

Ondanks een overdaad aan balbezit en kansen van de thuisploeg, kwamen de Portland Timbers twee maal op voorsprong in Dallas. Treffers van Adi (30.) en Blanco (71.) werden echter telkens uitgewist door Urruti (61.) en Akindele (80.). Lamah werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. Portland Timbers blijft voorlopig leider in de Western Conference van de MLS, met zeventien punten na negen wedstrijden. Dallas volgt als derde met vijftien eenheden, maar heeft nog wel twee partijen te goed.

Jelle Van Damme stond de hele partij centraal achterin in de topper onderaan de rangschikking tegen Philadelphia Union. Het 0-0 gelijkspel illustreerde de slechte vorm waarin beide teams verkeren. Galaxy kon dit seizoen nog maar twee keer winnen, Philadelphia zelfs nog niet. In de tussenstand blijft LA Galaxy tiende en voorlaatste in de Western Conference. Philadelphia Union staat laatste in de Eastern Conference.