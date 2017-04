Watergate-journalisten in verweer tegen Trump

Het jaarlijkse White House Correspondents Dinner stond zaterdag volledig in het teken van de persvrijheid. De sprekers van dienst, waaronder een van de journalisten die het Watergate-schandaal onthulde, reageerden zo op de constante kritieke van president Donald Trump op de media.

‘Wij zijn geen vals nieuws, wij zijn geen falend nieuws en wij zijn niet de vijand van het volk’, aldus Jeff Mason, Witte Huis-correspondent voor persagentschap Reuters en de voorzitter van de White House Correspondents’ Association.

‘Een aanval tegen één van ons is een aanval op ons allen’, aldus Mason. ‘We moeten waakzaam blijven. De wereld kijkt naar ons.” De Reuters-correspondent wees er ook op dat “we hier zijn om de pers te vieren, niet de president’.

Journalist Bob Woodward van de Washington Post, die in 1972 het Watergate-schandaal onthulde, richtte zich rechtstreeks naar Trump, die als eerste president in 36 jaar niet present tekende op het etentje. ‘Meneer president: de media zijn geen fake news’, zei hij. ‘Wat het klimaat ook is, we moeten en zullen volhouden, en ik geloof dat we dat zullen doen.’

‘Laat hem golfen’

Hasan Minhaj Foto: REUTERS

De gastheer van het evenement was dit jaar comedian Hasan Minhaj, correspondent voor de satirische nieuwsshow ‘The Daily Show’. Hij was bijzonder scherp voor Trump, die hij de ‘liar-in-chief’ noemde. ‘De leider van ons land is niet hier, want hij leeft in Moskou. Dat is een zeer lange vlucht. En die andere kerel, ik denk dat die in Pennsylvania zit omdat hij niet tegen een grap kan’, aldus Minhaj.

Hij vroeg zich ook af waarom de reporters er een zaak van maakten dat Trump graag golft. ’Willen jullie weten wat hij zou doen als hij niet golft? De president zijn. Laat de man golfen. Hou hem afgeleid. Hoe langer we hem afleiden, hoe langer we niet in oorlog zijn met Noord-Korea.’

En ook de media werden door de comedian door het slijk gehaald. Zo haalde hij uit naar Rachel Maddows teleurstellende scoop over Trumps belastingsafgifte en het overdreven gebruik van de tagline ‘breaking news’ door CNN.

‘Bush niet meer de slechtste’

Comedienne Samantha Bee presenteerde zaterdag eerder op de dag de special ‘Not the White House Correspondents’ Dinner’, die ze voorstelde als een ‘eerbetoon’ aan de journalistiek. Samen met haar gasten gaf ze echter ook de nodige aandacht aan Donald Trump.

Een van de sterren die de revue passeerden was Will Ferrel, die voor de gelegenheid verkleed was als George W. Bush. ‘Voor een zeer lange tijd werd ik gezien als de slechtste president ooit, maar dat is veranderd. Er waren slechts honderd dagen voor nodig’, zei hij.