Sensationele titelkamp bij de zwaargewichten: Klitschko KO, Schwarzenegger lyrisch en Fury uitgedaagd

De Britse bokser Anthony Joshua heeft zaterdagavond zijn titelkamp bij de zwaargewichten tegen de Oekraïner Vladimir Klitschko gewonnen. Hij haalde het na technisch KO in de elfde en voorlaatste ronde, behield zo zijn IBF-wereldtitel en pakte ook de vacante WBA-belt. Maar liefst 90.000 toeschouwers waren in Wembley getuige van een geweldige bokskamp.

Kenners waren het er achteraf over eens: de kamp tussen de zwaargewichten Anthony Joshua en Vladimir Klitschko was één van de beste wedstrijden van deze eeuw. In een nokvol Wembley stadion zagen 90.000 toeschouwers - een record naar WOII - absoluut waar voor hun geld. Maar liefst 11 ronden maakten de 27-jarige Engelsman en de 41-jarige Oekraïner er een beklijvende boksmatch van.

Na vijf ronden sloeg de ongeslagen Joshua zijn rivaal een eerste keer tegen de grond, maar één ronde later liet de ervaren Klitschko de Brit voor het eerst in zijn carrière kennis maken met het canvas. Maar op één ronde van het einde dwong een furieuze Joshua de beslissing af. De Brit trakteerde Klitschko op een loeiharde uppercut. De Oekraïner zeeg neer, stond terug recht, maar werd opnieuw tegen de grond gewerkt door een linker van Joshua. Daarop staakte de scheidsrechter de partij.

Foto: AP

Joshua, de olympisch kampioen van Londen 2012 in het superzwaargewicht, zette ook zijn negentiende partij in winst om. Hij verloor nog geen enkele kamp. Hij stak zijn armen triomfantelijk in de lucht, het thuispubliek reageerde euforisch.

Klitschko: “De beste bokser heeft gewonnen”

Voormalig wereldkampioen Wladimir Klitschko liet in Londen zien dat hij zelfs op 41-jarige leeftijd nog altijd tot de absolute wereldtop behoort. In ieder geval heeft Klitschko nog een “rematch-clausule” in zijn contract met Joshua staan. Maar het is de vraag of de Oekraïner na dit verlies nog zal doorgaan. "Geef me een paar dagen of weken om na te denken", zei hij vanuit de ring.

“De beste bokser heeft vandaag gewonnen”, gaf Klitschko achteraf eerlijk toe. “Dit was een geweldig evenement voor het boksen. Er stonden twee gentlemen in de ring vandaag. Anthony was beter. Het is echt spijtig dat ik het niet heb gehaald. Ik was het nochtans van plan, maar het lukte niet. Maar alle respect voor Anthony, proficiat.”

Foto: REUTERS

Joshua: “Nu ga ik terug naar mijn OCMW-flatje”

“Ik wist dat het mogelijk was om hem pijn te doen, maar ik moest ronde per ronde uitzoeken hoe ik dat moest doen. Ik leer bij in de spotlights.”, analyseerde Joshua achteraf. “Ik kom niet om te boksen, ik kom om mensen pijn te doen. Met alle respect, ik wou hem pijn doen. Op het einde van de avond wist ik hoe ik dan kon doen en ik kreeg hem te pakken. Nu ga ik terug naar mijn OCMW-flatje met mijn familie en ga ik lekker eten. Ik ga nergens naartoe. Maar ik kom wel terug naar Wembley. Bedankt voor mijn eerste gevecht hier. Ik kijk er al naar uit om hier nog eens te vechten.”

Naar match tegen Fury?

En wie die volgende opponent zal worden, werd al snel duidelijk. “Tyson Fury, waar ben je baby?”, daagde Joshua na de gewonnen kamp de bokser uit die in 2015 al eens een keer Klitschko versloeg maar sindsdien niet meer vocht. “Kom op, is dit wat je wil zien? Ik hou ervan om te vechten. Tyson Fury, ik weet dat hij hier veel over gepraat heeft en een comeback wil maken. Ik wil die 90.000 mensen hier nog een kans geven om terug te komen en hier in Wembley opnieuw een boksmatch te laten zien.”

De reactie van landgenoot Tyson Fury, die twee dagen geleden al aankondigde op 8 juli een comeback te willen maken, liet niet lang op zich wachten. “Goed gedaan, Joshua. Je had een match op leven en dood met Klitschko. Ik speelde ooit met hem. Laten we dansen”, antwoordde het Britse zwaargewicht op Twitter. “Om daar later nog aan toe te voegen: “Uitdaging aanvaard. We zullen de wereld het beste gevecht in 500 jaar geven. Ik ga met je spelen. Je bent de droom van elke bokser.” Dat belooft.

Wellldone @anthonyfjoshua good fight, you had life & death with @klitschko & I played with the guy, let's dance ?? pic.twitter.com/alLRHPb513 — TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) 29 april 2017

@anthonyfjoshua challenge accepted. We will give the world ?? the biggest fight in a 500 years. I will play with u. You are a boxers dream. — TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) 29 april 2017

Héél wat wereldsterren waren aanwezig in Wembley en waren onder de indruk van het duel. Zo ook bijvoorbeeld Arnold Schwarzenegger en ex-boksers Lennox Lewis en Sugar Ray Leonard.

One of the most exciting fights I've ever seen. Congrats @anthonyfjoshua on the win & @Klitschko on amazing battle. Hope there's a rematch. pic.twitter.com/wyIj8CAJq8 — Arnold (@Schwarzenegger) 29 april 2017

What a fight AJ is the don respect to vlad as you fucking we're LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 29 april 2017

#joshuaklitschko was everything a boxing fan could want. Class Acts. High Drama. Adversity. Perseverance. Respect. — Lennox Lewis (@LennoxLewis) 29 april 2017

Such an amazing fight with 2 great fighters. Lot of heart by both fighters. A lot of questions answered by @anthonyfjoshua #JoshuaKlitchsko — Sugar Ray Leonard (@SugarRayLeonard) 29 april 2017

What a fight! Congrats to @anthonyfjoshua ???? — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) 29 april 2017