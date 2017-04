Tongeren plaatst zich voor finale play-offs in handbal , Sasja blijft in BENE-League

Het doek over de spannende play-offs in het handbal is zaterdag gevallen. Callant Tongeren versloeg Visé met 32-26 en plaatst zich zo voor de finales van de play-offs. Ook in de play-downs ging het er spannend aan toe. Sasja verzekerde zich op de laatste speeldag van een verlengd verblijf in de BENE-League door Doornik te verslaan met 29-20.

Callant Tongeren en Visé maakten er een boeiende eerste helft van. Na een evenwichtig wedstrijdbegin, 2-2 na 5 minuten, liep Visé uit tot 7-10. Met de rust in zicht kwam thuisploeg Callant Tongeren op gelijke hoogte (12-12). Tongeren ging erop en erover, de stand bij rust was 14-13. In de tweede helft had Tongeren constant het overwicht. Na goed 15 minuten scoorde Qerimi de 21-16 en niet veel later diepte Nathan Bolaers de kloof uit tot 6 goals. Tongeren behield de controle over de wedstrijd en won uiteindelijk makkelijk met 32-26.

Tongeren neemt het in de play-offs op tegen Achilles Bocholt dat zaterdagavond een 29-29 gelijkspel behaalde tegen Hubo Initia Hasselt. Achilles Bocholt won vorig jaar voor het eerst de landstitel. Dit seizoen werd de prijzenkast aangedikt met de BENE-League en de Beker van België. Op 13 mei speelt Callant Tongeren thuis waarna Achilles Bocholt op 20 mei de tweede wedstrijd organiseert. Bij een gelijkspel moet een eventuele belle beslissen wie kampioen wordt. Omdat Achilles Bocholt als eerste eindigde in de play-offs wordt ook die wedstrijd in Bocholt gespeeld.

In de play-downs won Sasja de slotwedstrijd tegen Doornik. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht tot Sasja op het kwartier afstand kon nemen, 7-4. Sasja stoomde via 11-4 door tot 16-9, de stand halfweg. Hetzelfde spelbeeld in de tweede helft. Na 50 minuten had Sasja een tienpuntenkloof geslagen, 23-16. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 29-20. Dankzij de zege blijft Sasja in de BENE-League. Vorig weekend plaatste Sporting Nelo zich voor het eerst in zijn bestaan voor de Belgisch-Nederlandse competitie.