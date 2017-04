Barcelona wint derby tegen Espanyol en blijft Real Madrid onder druk zetten

In de Primera Division lieten leiders FC Barcelona en Real Madrid zaterdagavond geen steken vallen. Nadat Real eerst met 2-1 de punten thuis hield tegen Valencia, haalde Barcelona het even later in de derby tegen stadsgenoot Espanyol met 0-3. De twee aartsrivalen blijven met 81 punten naast elkaar op kop in La Liga, al heeft Real wel een match minder gespeeld.

FC Barcelona had het niet onder de markt op het veld van de stadsrivaal. Het duurde tot het begin van de tweede helft vooraleer de machtige blaugrana het slot van de deur van het kleine broertje kregen. Suarez profiteerde van een vreselijk slechte terugspeelbal van Jose Manuel Jurado om de score te openen. Het tweede doelpunt was gelukkig van veel mooiere makelij. Messi slalomde door de thuisverdediging en bediende Rakitic. Die duwde subtiel de 0-2 in doel. Even later profiteerde Suarez opnieuw van een defensieve blunder om de 0-3-eindstand op het bord te zetten.

Luis Suarez opens the score in the 'Derbi barceloní' after a defensive slip-up by Jurado, 0-1! ?? #EspanyolFCB pic.twitter.com/dVUAmhE825 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 29 april 2017