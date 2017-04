Sint-Truiden houdt vizier op eerste plaats in Play-off 2A

Sint-Truiden mag de hoop op de finale van Play-off 2 levend houden. De Kanaries wonnen met 0-1 op het veld van Waasland-Beveren. Sint-Truiden springt zo over Union, dat gisteren onderuitging bij Standard, naar de tweede plaats in Play-off 2A.

Het duel tussen de nummer drie en vijf van Play-off 2A leek vooraf niet de meest aantrekkelijke affiche van de zesde speeldag in Play-off 2 te worden. Beide teams deden ook weinig om de wedstrijd echt aantrekkelijk te maken. Pas na het halfuur kwamen de eerste echte kansjes eraan: Gerkens loste een schot op doel en ook Janssens waagde een paar keer zijn kans. De beste kans voor de rust kwam toch op naam van Waasland-Beveren: Jens Cools schoot eerst naast en ramde vlak daarna de bal op de paal. Grote kansen kwamen er nadien niet meer, waardoor de 22 spelers met een brilscore de kleedkamer in trokken.

Gerkens beslissend

In de tweede helft ontwikkelde Sint-Truiden aanvankelijk enkele kansen, maar ook Beveren bleef niet ongevaarlijk. Cools en Seck hadden namens de thuisploeg het kanon niet op scherp staan, maar aan de overkant had Pieter Gerkens dat wel. Het jeugdproduct van Racing Genk kreeg de bal net binnen het strafschopgebied aangespeeld en werkte heerlijk af: de bal verdween in de linkerbovenhoek, 0-1 voor Sint-Truiden. Beveren kon geen vuist meer maken, en Sint-Truiden kwam op het einde zelfs nog dicht bij de 0-2: Swers raakte lat, een doelpunt van Igor Vetokele werd afgekeurd voor buitenspel. Aan de overkant kon doelman Goblet in de laatste minuut nog bijna gelijkmaken, maar de eindstand bleef uiteindelijk 0-1.

Door de zege springt STVV over Union naar de tweede plek in Play-off 2A. Leider KV Mechelen heeft twee punten voorsprong, maar speelt op dit moment wel nog tegen Lierse.