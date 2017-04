Landesmeister! Bayern alweer Duits kampioen na kletterende 0-6 tegen Wolfsburg

Bayern München heeft zich voor het vijfde seizoen op een rij tot Duits landskampioen gekroond. De Rekordmeister profiteerde zaterdagavond maximaal van het puntenverlies van eerste achtervolger RB Leipzig (0-0 tegen Ingolstadt) en won zijn kampioenenmatch met swingende 0-6 op het veld van Wolfsburg. Zo is Bayern al op drie speeldagen van het einde zeker van de 27e landstitel uit de clubgeschiedenis. Een mooie troost na de uitschakeling in de halve finales van de Champions League en de Duitse beker de afgelopen twee weken. Bij Wolfsburg beleefde Rode Duivel Koen Casteels een pijnlijke avond tussen de palen. VfL Wolfsburg zal nog flink moeten knokken om in de Bundesliga te blijven.

Na het scoreloos gelijkspel van Leipzig wist Bayern dat een zege bij Die Wölfe volstond om de champagne te ontkurken. David Alaba zette de bezoekers na 19 minuten op 0-1, tien minuten voor rust verdubbelde prijsschutter Robert Lewandowski de voorsprong. Vlak voor de pauze zorgde de Pool ook voor de 0-3, Bayern kon de titel al ruiken.

In minuut 66 pikte ook de Nederlander Arjen Robben zijn doelpuntje mee, nadien ging Bayern gewoon door op zijn elan. Doelman Casteels zag ook nog treffers van Thomas Müller (80.) en Joshua Kimmich (85.), de thuisploeg moest na 79 minuten met zijn tienen verder na de tweede gele kaart voor Luiz Gustavo.

Het bleef 0-6, een sprekende zege én de bijhorende landstitel voor de topclub uit München. Voor Bayern was het overigens al de derde keer dat het kampioen werd op het veld van Wolfsburg, dat lukte ook in 2003 en 2008.

Robben evenaart Cruijff

Arjen Robben heeft zaterdag met zijn tiende landstitel Johan Cruijff geëvenaard. De 33-jarige Groninger werd met Bayern München voor het vijfde jaar op rij en de zesde keer in totaal kampioen van Duitsland. Robben veroverde eerder landstitels in Nederland (met PSV in 2003), in Engeland (met Chelsea in 2005 en 2006) en in Spanje (met Real Madrid in 2008).

De vleugelspits verhuisde in de zomer van 2009 naar München en werd in zijn eerste jaar bij Bayern meteen kampioen van de Bundesliga. In 2013, 2014, 2015 en 2016 was de ‘Rekordmeister’ opnieuw de beste en zaterdag volgde de vijfde titel op rij. Robben kwam op gelijke hoogte met Cruijff, de meest succesvolle Nederlandse voetballer met tien landstitels. De beroemde nummer 14 werd acht keer kampioen met Ajax, één keer met FC Barcelona en tot slot in 1984 met Feyenoord.